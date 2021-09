L'offensive d'Amazon en France, nouvelles ailes Airbus, offre low-cost de la SNCF... Les cinq images de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sébastien Bozon - AFP

Amazon inaugure son plus grand entrepôt français près de Metz

Amazon a inauguré le 23 septembre son huitième centre de distribution en France (le plus vaste) à Augny, près de Metz (Moselle). L'entrepôt a été construit sur une ancienne base militaire. Un millier de salariés y travaille. Le géant nord-américain a par ailleurs annoncé qu'il recruterait 12 000 travailleurs saisonniers pour le pic des fêtes de fin d'année.

Airbus déploie ses nouvelles ailes

Lors de son événement "Airbus Summit", l'avionneur européen a dévoilé plusieurs concepts innovants de technologies pouvant l'aider à décarboner ses activités. Comme une nouvelle version de son EVTOL City.Airbus Next Gen. Ou un modèle doté d'ailes aux formes surprenantes, inspirées de celles d'un aigle, qui peuvent évoluer en plein vol. Il sera testé sur un jet d'affaires Cessna Citation VII.

Ouigo va lancer des trains moins rapides... et moins chers

Ouigo, la marque low-cost de la SNCF, a annoncé le 23 septembre ses offres de rentrée. Il a dévoilé une nouvelle proposition de trains Intercités à vitesse classique reliant Paris à Nantes et Lyon, avec des temps de parcours allongés mais des prix réduits. Le transporteur veut ainsi concurrencer les cars longue distance et le covoiturage. Lancement prévu au printemps 2022.

Une collaboration surprenante entre Bugatti et... Gillette

La marque américaine de rasoirs Gillette a fait appel au constructeur automobile Bugatti pour concevoir une édition spéciale de son rasoir chauffant. Ce modèle est doté d'une finition Agile Bleu, la couleur de la Bugatti Chiron Pur Sport.

Facebook lance une version de son écran Portal dédiée aux réunions en visioconférence

Facebook continue de peaufiner Portal, sa gamme de tablettes conçues pour les appels vidéo et visioconférences. Il annonce deux nouveaux produits, dont une version sans fil baptisée Portal Go. Également au programme : une utilisation simplifiée de WhatsApp, une compatibilité avec Microsoft Teams, et une intégration native des calendriers Outlook et Google.