L’obscure clarté du packaging…

Dans le monde de la presse, l’adage est bien connu : trop d’informations tue l’information. Mais il s’applique encore mieux à la grande consommation. Seul un consommateur aguerri peut venir à bout de la profusion de mentions légales, commerciales et marketing ainsi que des allégations, revendications, certifications, promotions et autres labels de qualité, données nutritionnelles, listes des allergènes, conseils de préparation, « photos non contractuelles », nature de l'emballage, consignes de tri et autres promotions et jeux. De l’eau minérale aromatisée devient ainsi une « boisson à l’eau minérale »…

