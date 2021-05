L'Italie s'apprête à dévoiler les modalités de son plan de relance de 40 milliards d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Guglielmo Mangiapane Le gouvernement italien doit détailler ce jeudi les modalités de son plan de relance de 40 milliards d'euros destiné notamment à financer les allègements fiscaux et les subventions accordées aux entreprises contraintes de fermer dans le cadre de la lutte contre l'épidémie due au nouveau coronavirus. /Photo prise le 23 février 2021/REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En intégrant les dernières mesures devant être approuvées ce jeudi par le gouvernement, l'Italie a débloqué à ce stade plus de 200 milliards d'euros depuis le début de la pandémie.

Sur l'enveloppe de 40 milliards d'euros, jusqu'à 18 milliards financeront des subventions aux entreprises, ont indiqué à Reuters des sources gouvernementales et politiques.

Environ cinq milliards d'euros seront utilisés pour favoriser l'emploi, via des mesures comprenant des allègements fiscaux pour les entreprises qui recrutent et forment des salariés, a déclaré une source au ministère du Travail.

Plus de deux milliards d'euros seront dirigés vers les services de santé, alors que le pays s'emploie à accélérer sa campagne vaccinale contre le COVID-19.

Parmi les autres mesures figurent une prolongation de six mois, jusqu'à fin 2021, des garanties de l'Etat sur les prêts bancaires et un programme de report de remboursement de la dette pour les petites et moyennes entreprises.

(Version française Claude Chendjou)