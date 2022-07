L’Italie, pièce maîtresse des spécialités chimiques de haute performance de Solvay

Il est fort probable que votre smartphone embarque un produit Solvay made in Italie. D’après le chimiste belge, chaque protection d’écran de smartphone est constituée de l’un des polymères qu’il produit exclusivement sur son site de Spinetta Marengo, à une heure de route de Milan. Ecrasé sous le soleil méditerranéen, déployé sur 130 hectares et parcouru par une ligne ferroviaire de 8 kilomètres de long pour les approvisionnements en matières premières, ce complexe chimique est l’un des plus imposants de Solvay pour ses spécialités chimiques. Recensant 650 salariés et près de 300 sous-traitants, le site produit chaque année 100 000 tonnes de polymères et matériaux de haute performance. Soit plus de 600 produits entrant dans des secteurs de pointe comme l’aéronautique, l’électronique, les batteries lithium-ion et celles à hydrogène, l’automobile ou encore la santé, en particulier les dispositifs médicaux implantables.

600 millions d’euros investis par Solvay à Spinetta Marengo en vingt ans

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]