L’ISS, victime collatérale de la guerre des étoiles ?

La militarisation de l’espace avance à grand pas. Et l’on commence à en imaginer les dégâts possibles. Les premières victimes auraient pu être les sept astronautes à bord de la Station spatiale internationale, soit quatre Américains, deux Russes et un Allemand. Selon la NASA, les astronautes ont failli évacuer la station du fait du risque de collision avec des débris spatiaux générés par un tir antisatellite réalisé le 15 novembre et qu’elle attribue à la Russie (qui a depuis confirmé). «Je suis outré par cette action irresponsable et déstabilisante», a réagi de manière véhémente le patron de l’agence spatiale américaine Bill Nelson. Selon lui, il est inconcevable que la Russie ait pu mettre en danger les astronautes des Etats-Unis et des pays partenaires mais également ses propres cosmonautes. Pour leur sécurité, il a été demandé aux astronautes de fermer les écoutilles de certains modules de la station.