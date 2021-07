L'Irlande s'impose face au Japon en test match

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Jacob Stockdale et les Irlandais peuvent avoir le sourire après ce succès à Dublin. /Photo prise le 3 juillet 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

L’Irlande a pris samedi une petite revanche sur le Japon. Défaits par les Japonais lors de la dernière Coupe du monde, les Irlandais ont dominé (39-31) les Fleurs braves à Dublin en test match. Si le Japon ouvre la marque sur une pénalité de Yamura (4e), Chris Farrell signe le premier essai de la rencontre (8e). Les deux équipes vont ensuite s’échanger les essais avant la mi-temps. Et c’est bien l’Irlande qui mène de justesse (19-17) à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Fifita aplatit dans l’en-but et permet au Japon de reprendre les commandes (43e). Mais l’Irlande va faire le break (33-24) grâce à des essais de Van der Flier (48e) et Stockdale (51e). Un dernier essai de Saito redonnera l’espoir au Japon, vite balayé par les deux pénalités inscrites de Carbery à dix minutes de la fin. L’Irlande s’impose (39-31) et disputera un deuxième test match la semaine prochaine face aux États-Unis.