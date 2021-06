L'Iran dit que l'accord nucléaire de 2015 peut être sauvé

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Leonhard Foeger L'Iran a estimé samedi qu'un retour dans l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 avec des grandes puissances internationales était possible mais a prévenu que Téhéran "ne négocierait pas éternellement". /Photo d'archives/REUTERS/Leonhard Foeger

"Par volonté inébranlable de sauver un accord que les États-Unis ont tenté de torpiller, l'Iran a été la partie la plus active à Vienne, proposant la plupart des projets", a déclaré sur Twitter le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, en référence aux tractations visant à relancer l'accord sur le nucléaire de 2015.

L'Iran et les États-Unis ont mené des discussions indirectes sur la relance de l'accord de 2015 entre Téhéran et six puissances internationales, qui imposait des restrictions sur le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions internationales.

L'ancien président américain Donald Trump avait sorti Washington de l'accord en 2018, mais l'actuel président Joe Biden cherche désormais à le relancer.

Les responsables de toutes les parties ont déclaré qu'il y avait encore des problèmes majeurs à résoudre avant un retour à l'accord de 2015.

"Je crois toujours qu'un accord est possible (...). L'Iran ne négociera pas éternellement", a dit Saeed Khatibzadeh sur Twitter.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déploré vendredi que l'Iran ne lui ait pas répondu sur la prolongation de leur accord portant sur la surveillance des activités nucléaires de Téhéran.

L'agence des Nations unies a exigé de la République islamique une réponse "immédiate" sur cette question qui menace de remettre en cause les négociations menées parallèlement sur la sauvegarde du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais).

(Reportage Rédaction de Dubaï, version française Matthieu Protard)