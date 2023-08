L'Iran a construit un drone à la portée et la durée de vol améliorées, selon les médias iraniens

DUBAI (Reuters) - L'Iran a construit un nouveau drone, nommé Mohajer-10, avec une portée et une durée de vol améliorées et doté d'une capacité de charge plus importante, ont rapporté mardi les médias d'Etat iraniens.