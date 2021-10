L'IoT pour la chaîne du froid

15 jours gratuits et sans engagement

Le transport et le stockage à très basse température ont été des défis de la vaccination contre le Covid-19, nécessitant la production rapide d’emballages isothermes et de supercongélateurs, mais aussi le contrôle strict des températures. La solution connectée du français Naocom by JRI, filiale du groupe MMS (Metrology & Monitoring Solutions) permet de surveiller les conditions de transport des produits thermosensibles.