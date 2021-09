L’investissement pétrolier durable existe-t-il vraiment?

15 jours gratuits et sans engagement

Le temps de la transition énergétique est définitivement passé. Pour avoir encore la moindre petite chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, il faut non seulement renoncer à tout nouveau projet d’exploration pétrolière et gazière, a expliqué l’Agence internationale de l’énergie en mai... Mais aussi, laisser dans le sol 58% du pétrole, 59% du gaz et 89% du charbon, selon une étude récente de quatre chercheurs de l’University College London, parue dans Nature.