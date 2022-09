L’inutile odyssée de l’ancien porte-avions Foch, que la France ne pourra pas recycler

Après le fiasco du périple du Clémenceau au début du siècle, un autre ancien porte-avions français, le Foch, devenu le Sao Paulo, fait aujourd’hui l’actualité. Le navire a quitté le Brésil le 4 août pour rejoindre la Turquie, mais le 26 août, alors que le convoi – le porte-avions tracté par le remorqueur néerlandais ALP Centre – approchait du détroit de Gibraltar, le gouvernement turc lui a interdit l’accès à son territoire. Le 4 septembre, il faisait demi-tour au ralenti, avec la mention « waiting on order » et le 7 au soir, il reprenait sa vitesse de croisière (6,8 nœuds) pour rejoindre Rio de Janeiro. L’Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), l’autorité brésilienne compétente qui contrôle les mouvements de déchets dangereux, a suspendu l’autorisation d’exporter le porte-avions et a demandé le retour du convoi dans les eaux brésiliennes.

