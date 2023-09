L'intersyndicale fait front commun pour lutter contre la suppression de 187 postes aux Papeteries de Condat

«On ne peut pas soutenir le Made in France et laisser partir des fleurons industriels comme ça !», assène Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Le 12 septembre, la CGT, la CFE-CGC et FO étaient réunis sur le parvis du ministère de l’Economie et des Finances pour protester contre la fermeture d’une ligne de production des Papeteries de Condat, qui entraînerait la suppression de 187 emplois sur 420. Une initiative intersyndicale «rare» selon les syndicalistes présents.

Une conjoncture défavorable pour le papier

