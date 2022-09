L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE est un levier pour aider l’humain à prendre des décisions

Quels sont les différents «points d’entrée» de l’intelligence artificielle dans l’usine ?

Virginie Mathivet : Quand on parle d’intelligence artificielle dans l’usine, on distingue trois axes. L’axe technologique : le machine learning, la vision par ordinateur… Tout cela correspond à des techniques, et il y en a de nombreuses. Mais, cet axe étant technique, il ne « parle » pas toujours aux industriels.

L’axe utilisation : l’IA peut être utilisée à tous les niveaux de l’usine : prévision des achats, optimisation des entrepôts, maintenance prédictive, optimisation de processus, gestion de la qualité, supply-chain et livraisons… Les cas d’utilisation sont très nombreux et concernent tous les niveaux de l’industrie, depuis la machine-outil jusqu’à la stratégie globale de l’entreprise.

L’axe maturité : en fonction de la maturité dans les technologies numériques, les cas d’utilisation et les apports de l’IA sont différents. Dans les premiers stades, on travaillera en priorité sur la donnée, puis on ira sur l’analyse de ces données pour en sortir des prescriptions. On avance enfin sur une industrie dite « data-driven », c’est-à-dire contrôlée en temps réel via les données récoltées.

Quels sont les plus grands bénéfices de l’IA dans l’usine ?

Virginie Mathivet : Les apports de l’IA vont de l’optimisation des processus de production à l’optimisation des livraisons en passant par l’amélioration de la qualité des produits, et de plus en plus, par l’intégration d’autres dimensions, par exemple l’écologie, dans les process de production.

Quelles sont les étapes à suivre pour une usine qui souhaite commencer à utiliser l’intelligence artificielle ?

Virginie Mathivet : Comme souvent, la première étape est le diagnostic. Il faut chercher à savoir ce qui existe dans l’usine et quels sont ses besoins en fonction de sa production, de son secteur d’activité, de son organisation et de ses perspectives d’évolution.

Une fois qu’on a le diagnostic, on peut envisager de développer une stratégie dans laquelle on va incorporer éventuellement de l’intelligence artificielle. Il s’agit d’analyser quelle est la meilleure technologie applicable par projet.

Une fois que ce diagnostic est fait et que la vision stratégique est donnée, dans quel secteur l’IA se déploie-t-elle le plus rapidement ?

Virginie Mathivet : Un des outils utilisé en priorité, pour les gros industriels, est ce qu’on appelle le Data Lake. C’est un référentiel qui stocke une très grande quantité de données de l’entreprise. Cela permet de réunir toutes les informations au même endroit et ce faisant, d’apporter davantage de valeur ajoutée à certaines données stratégiques (commandes, fournisseurs, bases des commerciaux, e-mails…).

Chaque entreprise a le sien. C’est un investissement conséquent, utile sur le long terme dans une visée stratégique. Mais on ne voit pas forcément le retour sur investissement tout de suite. Parfois les entreprises préfèrent commencer à intégrer l’intelligence artificielle sur de plus petits sujets pour pouvoir aller plus loin par la suite.

Par exemple ?

Virginie Mathivet : Un des outils les plus utilisés au départ est la détection de défaut ou de failles par contrôle visuel via des capteurs : la machine va comparer le produit “parfait” au produit en cours de fabrication. Si elle repère un défaut, il est corrigé immédiatement. On relie des défauts à des paramètres de fabrication. Cela permet ensuite de rectifier le tir, par exemple, le contrôle de la température.

Quels sont les freins éventuels lorsqu’on commence à parler d’intelligence artificielle dans l’usine ?

Virginie Mathivet : Le premier frein est la crainte d’être remplacé par des machines. C’est légitime, mais à mon avis, c’est hors sujet.

L’intelligence artificielle est là pour aider les humains à prendre des décisions. D’ailleurs, une fois qu’on explique aux équipes en quoi l’IA peut aider et comment ça fonctionne, la plupart des craintes tombent. Pour cela, il faut prendre le temps de l’explication et de la formation, on ne peut pas en faire l’économie.