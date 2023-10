L’intelligence artificielle au service des PME de la plasturgie

Le projet AI Regio était une action d’innovation de 36 mois, cofinancée dans le cadre du programme de recherche et d’innovation H2020 de l’Union européenne et faisant partie de l’initiative I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) de la Commission européenne, qui favorise l’intégration des innovations numériques par les PME manufacturières en Europe afin de stimuler leur compétitivité.

L’action d’innovation AI Regio visait à consolider la collaboration au sein du réseau paneuropéen des centres d’innovation numérique (DIH) en améliorant les offres des DIH régionaux aux PME manufacturières à trois niveaux :

- Impact politique pour une meilleure coordination des stratégies régionales de spécialisation intelligente : AI Regio a favorisé une coopération plus étroite entre les régions européennes, les pays de l’UE et les pays tiers afin de s’assurer que les innovations peuvent s’étendre aux marchés européens et mondiaux, en s’appuyant sur le mouvement « Quatre moteurs pour l’Europe », composé des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Lombardie, Catalogue et Bade-Wurtemberg, ainsi que sur la plateforme de collaboration en matière d’innovation et de communauté I4MS ;

- Impact technologique dans le but d’améliorer le transfert de connaissances à travers le réseau des DIH : AI Regio s’est appuyé sur les plateformes de fabrication numérique issues de précédents projets financés par l’UE, tels que BEinCPPS, MIDIH, L4MS et AI4EU, et a contribué à les intégrer dans les offres des centres d’innovation numérique. Ces plateformes de fabrication numérique ont bénéficié à leur tour des services actuels des centres d’innovation numérique en ce qui concerne leurs défis en matière d’impact commercial et social. Les actifs technologiques actuels basés sur l’IA seront encore étendus ;

- Impact commercial pour améliorer l’offre des DIH grâce à des applications basées sur l’IA : Les DIH et les PME participant à AI Regio ont mené conjointement 30 expériences industrielles, axées sur l’adoption des technologies de l’IA par les PME, en tenant compte du développement des compétences, ainsi que de la préservation de la vie privée et de la souveraineté.

36 partenaires de 8 pays européens

Avec 36 partenaires de 8 pays européens, AI Regio était un réseau collaboratif de 13 régions et de leurs centres d’innovation numérique (DIH) et centres de compétences correspondants, qui impliquait activement les autorités et agences régionales avec un portefeuille de plusieurs milliers de PME représentant 15 % du PIB de l’UE.

Parmi ces partenaires, Polymeris, pôle de compétitivité des caoutchoucs, plastiques et composites, a notamment accompagné deux de ses adhérents : S2P et Swarm. Ces deux PME françaises, également membres du consortium, ont mené des expériences dans le cadre de ce projet AI Regio :

- SP2 (Smart Plastics Products) est une entreprise basée à Bellignat (01) leader dans la plastronique en France. Cette expérience visait à construire un dispositif anti-intrusion pour protéger les objets connectés et les informations confidentielles contenues dans leurs mémoires (par exemple, les données bancaires, militaires, médicales, personnelles) contre le vol.

Cela passe par :

1) Concevoir et fabriquer un boitier anti-intrusion plastronique, avec un maillage complexe de pistes en 3D qui détecte toute intrusion physique dans le système : si le système détecte une intrusion, les données sont immédiatement détruites.

2) Associer ce capot à d’autres capteurs complémentaires, qui détectent d’autres modes d’intrusion.

3) Développer un logiciel pilotant tous ces capteurs, avec des algorithmes d’IA.

• Le besoin : « L’IA doit permettre de savoir en fonction de l’environnement et des conditions si c’est une utilisation normale du système, ou s’il existe une réelle intrusion. En effet, de fausses détections coûtent très cher à nos clients, car les données sont supprimées, et le produit doit être reprogrammé en usine. En plus de cela, l’outil devait fonctionner à basse consommation, avec peu de données utilisables contrairement au “Big data”, et également avec une mémoire disponible limitée ».

• La solution d’AI Regio : S2P a collaboré avec le centre Cartif en Espagne, qui a développé un logiciel basé sur des algorithmes de détections statistiques d’anomalies, et d’apprentissage automatique.

• Bénéfices obtenus : La solution proposée offre une augmentation de la sécurité des systèmes, car elle identifie les changements de statut comme des intrusions ou des utilisations normales à 99 %. L’outil est utilisable sur tout type de capteur, et donc intégrable très facilement à de nouvelles configurations.

Retrouvez le témoignage de la participation de S2P au projet AI Regio :

Besoins et solutions

- La plateforme Swarm, basée à Charbonnière-les-Bains (69), au campus Région du numérique, visait à mettre en place des briques technologiques de base pour digitaliser le cycle de vie, la gestion de projet, la conception collaborative et le prototypage par fabrication additive. Cette expérience traite des pistes d’innovation, de l’idée à la conception, de la conception à un modèle numérique, d’un prototype numérique à un prototype physique. Dans le cas des produits plastique intelligents, l’objectif est de raccourcir le cycle d’ingénierie et d’étudier un large panel d’options de produits et d’apporter des services aux PME pour la conception de nouveaux produits et processus.

• Le besoin : Swarm a utilisé l’IA pour l’amélioration continue de certaines questions dans la base du système historique d’exécution de projets et de bases de règles, en particulier pour la fabrication additive. Swarm a exploré une variété de techniques d’IA qui peuvent être utilisées avec ces sous-tâches pour améliorer le processus industriel et l’interaction entre les différentes compétences industrielles.

• La solution d’AI Regio : Dans le contexte d’AI Regio, Swarm a examiné s’il est possible d’améliorer la prise de décision à l’aide d’une IA.

• Bénéfices obtenus : L’expérience a permis de réduire le cycle de conception des produits plastique intelligents de 25 % par rapport aux performances de base et augmenter de 50 % le nombre de PME clientes de la plateforme.

Retrouvez le témoignage de la participation de Swarm au projet AI Regio :

Le projet AI Regio a organisé son événement final au BluePoint à Bruxelles le 27 septembre 2023. Cette clôture était adossée à l’événement de partenariat manufacturier de l’EFFRA (Association européenne pour l’industrie du futur) du 26 septembre.

Au cours de cette journée interactive, le consortium a eu le plaisir de présenter les résultats et les contributions des différents partenaires du projet et en particulier les solutions d’IA et de fabrication des PME et des centres d’innovation numérique impliqués. Le programme principal comprenait trois sessions participatives de 90 minutes qui ont présenté les résultats du projet en termes de centres d’innovation numérique, de réseaux d’usines didactiques et d’écosystèmes régionaux, de plateformes de données basées sur l’IA pour la fabrication et d’expériences menées par les PME pour l’industrie manufacturière.

Ces sessions étaient organisées en trois parties : dans le premier créneau, les principaux résultats du projet AI Regio ont été illustrés ; au cours du deuxième, un expert externe a demandé au public de voter, de poser des questions et d’animer la discussion ; dans le créneau final, un panel de discussion a été animé par des experts clés du projet AI Regio avec la présentation de cas et de réussite industrielles.

En plus de ces trois sessions, une zone d’exposition présentait les solutions et services innovants des expériences menées. Une visite guidée de l’exposition était également organisée pour les participants intéressés.