L'Institut Mérieux investit 100 millions, Safilin se réimplante en France, du solaire pour Orange... les sept bonnes nouvelles de la semaine

L'Institut Mérieux va investir plus de 100 millions d'euros pour s'implanter dans la Drôme

Le groupe lyonnais Mérieux va consacrer plus de 100 millions d'euros à l'acquisition et la mutation industrielle du pôle valentinois Ecotox initialement destiné à la recherche sur les polluants environnementaux, et sous-utilisé depuis sa création.