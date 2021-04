[L'instant tech] Un stylo et une encre pour réparer les muscles

© JP Quint et al Adv. Healthcare Mater.

C’est un stylo aux airs de pistolet de tatouage. Pourtant, son usage n’a rien d’esthétique. Composé d’un pousse-seringue motorisé et d’une lampe à UV, ce dispositif médical pourrait un jour équiper les blocs opératoires. Développé par des scientifiques des universités américaines du Nebraska et du Connecticut avec l’hôpital universitaire d’Harvard Brigham and Women’s Hospital, il vise à réparer les muscles de patients en y déposant un hydrogel, conçu lui aussi par les chercheurs.