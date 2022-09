[L’instant tech] Quand les câbles sous-marins servent à prendre le pouls de la Terre

Le 7 janvier 2022, l’un des deux câbles en fibre optique reliant l’île norvégienne d’Andoya à l’archipel des Svalbard a cessé de fonctionner. L’emplacement est stratégique : la station «Svalsat», et sa centaine d’antennes satellites, se trouve sur l’archipel. Si celui-ci ne s’est jamais trouvé privé d’internet, les autorités norvégiennes ignorent encore aujourd’hui la cause de ce dysfonctionnement - bien que tous les regards se soient immédiatement tournés vers la Russie. «C’est le plus souvent lié à un accident, tempère Dan Danskin, directeur commercial et spécialiste des câbles sous-marins auprès d’Alcaltel Submarine Network, détenu par Nokia. La plupart du temps, cela est lié à la pêche, à l’ancrage des navires, au mouvement des vagues qui déterrent les câbles…»

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]