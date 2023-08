[L'instant tech] «Les technologies quantiques sont à un moment charnière», observe le physicien Julien Bobroff

L'Usine Nouvelle. - Sur quelles découvertes scientifiques repose le calcul quantique ?

Julien Bobroff. - Toutes ces nouvelles révolutions quantiques reposent sur de nouveaux savoir-faire. On est désormais capable de manipuler en laboratoire des objets à très petite échelle, ce que l’on ne pouvait pas faire auparavant : manipuler un seul atome, un seul photon, une seule molécule… C’est ça qui a ouvert la deuxième révolution quantique, car on s’est rendu compte que l’on avait accès à de nouveaux comportements de la matière. Cela se base sur des progrès technologiques et beaucoup sur des astuces techniques de physiciens, comme par exemple fabriquer des pièges à atomes avec des lasers. Ils n’ont pas seulement eu à brancher de nouveaux outils, il y a un échange constant entre les laboratoires de pointe et leurs fournisseurs pour concevoir les équipements dont ils avaient besoin.

La physique a permis d’énormes développements technologiques : toute l’informatique et l’électronique actuelles reposent déjà sur de la physique quantique. Votre ordinateur existe grâce à la physique quantique – les transistors ont été inventés par des physiciens quantiques lors de la première révolution quantique, entre la seconde guerre mondiale et les années 1970 – mais il fonctionne de manière non-quantique.

[...]