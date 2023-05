[L'instant tech] Le robot assistant chirurgical de Moon Surgical au seuil de l'industrialisation

La plateforme Maestro de Moon Surgical sera produite en France. L’entreprise franco-américaine, spécialiste de la robotique collaborative pour la chirurgie mini-invasive, prévoit de mettre sur pied une unité de production en région parisienne, opérationnelle d’ici à douze mois. Dès l’automne prochain, elle devrait démarrer l’embauche de quelques techniciens pour ce projet qui doit lui offrir la capacité de produire entre 10 et 15 plateformes destinées aux marchés français et américain dès 2024, avant une montée en cadence de plus grande ampleur en 2025. Le montant de l’investissement initial n'est pas encore fixé mais se situerait entre 5 et 10 millions d’euros. la start-up s’appuiera sur sa dernière levée de fonds, de 55,4 millions de dollars (un peu plus de 51 millions d’euros), annoncée le 17 mai 2023.

Un dispositif plus abordable

