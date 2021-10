[L'instant tech] Le CNRS rassemble ses forces pour améliorer l’impression 3D

15 jours gratuits et sans engagement

La recherche scientifique se met en ordre de bataille pour participer au développement de la fabrication additive. Le CNRS et l’Onera ont annoncé, le 27 septembre, la création du groupement d’intérêt scientifique (GIS) Head, qui rassemble 14 laboratoires existants, spécialisés sur différents domaines de l’impression 3D métallique et céramique, des matériaux aux automatismes, en passant par l’énergie et les mathématiques.