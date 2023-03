[L'instant tech] Le Cnes et le CNRS alliés pour mieux évaluer les risques de collision en orbite

Un algorithme simple, rapide et fiable pour évaluer la probabilité des collisions dans l'espace. Une nouvelle avancée technologique pour le Centre national d'études spatiales (Cnes). «La simplicité de mise en œuvre de ce nouvel algorithme en fait un bon candidat pour être embarqué à bord des satellites», insiste Jérôme Thomassin, expert en contrôle d'orbite, en charge du programme Asteria au Cnes à Toulouse (Haute-Garonne). L'enjeu est considérable. Dans un environnement spatial de plus en plus encombré à la fois par l'accumulation de débris d'engins spatiaux (satellites inactifs, étages de fusée, boulons, outils perdus par des astronautes...) et la mise en service de nouvelles méga-constellations de satellites, la prise en compte des risques de collisions devient une préoccupation majeure, tant pour les agences spatiales que pour les opérateurs de satellites.

