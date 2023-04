[L'instant tech] La Norvège met à l'eau le premier ferry à hydrogène liquide au monde

C’est une grande première. Après plusieurs mois de tests, le MF Hydra de la compagnie norvégienne Norled, alimenté à l’hydrogène liquide, a pris la mer le 31 mars dernier pour un court trajet entre deux ports. «Après de nombreux développements et essais, nous sommes impatients d'accueillir les passagers à bord pour un voyage zéro émission entre Hjelmeland et Nesvik», a déclaré Erlend Hovland, directeur de la technologie de Norled, dans un communiqué de presse. Capable d’embarquer jusqu’à 80 véhicules et 300 passagers, ce navire de plus de 80 mètres de long émettrait jusqu’à 95% d’émissions de CO2 en moins qu’un ferry alimenté aux énergies fossiles.

