[L'instant Tech] «La croissance numérique actuelle n'est pas soutenable» estime Benjamin Ninassi, de l’Inria

L'Usine nouvelle : En quoi consiste le programme numérique et environnement de l’Inria, créé en octobre 2022 ?

Benjamin Ninassi : Il s’appuie sur trois axes. Le premier comporte deux volets : un sur le numérique au service de l’environnement et l’autre sur la quantification et la réduction des impacts environnementaux du numérique pour rendre son usage soutenable. Le deuxième axe est consacré à l’appui des politiques publiques, comme par exemple le partenariat renforcé avec l’Ademe illustré par le programme « Alt-Impact » porté conjointement avec l’Ademe et le CNRS pour déployer la sobriété numérique sur le territoire. L'Inria contribue également à la mission numérique écoresponsable de la DINUM et aux travaux gouvernementaux en cours sur la feuille de route de décarbonation du numérique. Enfin, le troisième axe porte sur la production de contenus de sensibilisation et de formation aux impacts environnementaux du numérique mais aussi aux gestes de sobriété (écoconception des services numériques, allongement de la durée de vie des équipements, recyclage des matériels informatiques), à destination du grand public mais aussi des professionnels dans les entreprises.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]