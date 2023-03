[L'instant tech] L’ensemencement de nuages, charlatanisme ou solution météo miracle ?

Des Emirats Arabes Unis à la Chine en passant par les Etats Unis et l’Afrique, l’ensemencement de nuages a le vent en poupe. Utilisée depuis les années 1950, cette technique cherche à renforcer la pluie ou la neige, supprimer la grêle ou encore disperser le brouillard. Une modification des conditions météorologiques qui vise à augmenter la production agricole, sécuriser les ressources en eau, chasser la pollution, et même, en Chine et en Russie, à favoriser de bonnes conditions météorologiques pour des événements importants, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

