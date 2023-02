[L'instant tech] IBM et la Nasa lancent leur ChatGPT pour étudier le changement climatique

IBM va collaborer avec la Nasa afin d’analyser les énormes quantités de données générées par l’agence spatiale états-unienne chaque année. L’objectif: progresser dans la compréhension scientifique de la Terre pour mieux répondre aux impacts du changement climatique, ont annoncé le groupe technologique américain et la Nasa lors d’une conférence de presse le 31 janvier.

La Nasa possède le plus grand volume de données d’observation de la Terre au monde. Des informations disponibles en open source, que l’agence spatiale cherche à rendre plus largement accessibles, a expliqué en introduction Rahul Ramachandran, chercheur au Marshall Space Flight Center de la Nasa à Hunstville, dans l’Alabama. «La Nasa détient aujourd’hui un volume de 70 pétaoctets et d’ici quelques années, il sera de 250 Po», a-t-il détaillé.

Une IA sur le même modèle que ChatGPT

Le travail conjoint d’IBM et de la Nasa permettra d'appliquer pour la première fois dans le domaine scientifique un modèle d’IA appelé «modèle de fondation», capable de «traiter un large ensemble de données non étiquetées, d’apprendre de ces données et de les mettre en application», a complété Priya Nagpurkar, directrice de la plateforme cloud hybride d’IBM Research.

