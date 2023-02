[L'instant tech] Gare à la pollution générée par les véhicules autonomes, alerte le MIT

Alors que la course à la voiture autonome est engagée parmi les start-up et les groupes automobiles, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge (Etats-Unis) ont décidé de s’intéresser à la consommation de l'ordinateur embarqué dans ces véhicules, en cas de généralisation de leur utilisation. C’est la première étude sur ce sujet, parue dans l’édition de janvier-février 2023 de IEEE Micro. Sa conclusion? Leur adoption massive pourrait générer autant de gaz à effet de serre que tous les datacenters actuels.

«Nous avons développé un modèle permettant de caractériser les émissions générées par les ordinateurs dans les véhicules autonomes, explique Soumya Sudhakar, co-auteure de la publication. Ces ordinateurs sont alimentés par de l’électricité produite par une combinaison d’énergies fossiles et d’énergies renouvelables.»

