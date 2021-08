[L'instant tech] Des chercheurs mettent au point un verre presque aussi résistant que le diamant

Un petit carré translucide et jaune, voilà à quoi ressemble le verre le plus solide du monde connu à ce jour. Le carbone AM-III synthétisé peut même «rayer le diamant et s'approcher de sa résistance», décrivent les scientifiques dans leur étude publiée dans National Science Review. Ce matériau pourrait notamment être utilisé pour le photovoltaïque qui nécessite une résistance physique et à l'usure ultra-élevées.