[L’instant tech] Des chercheurs finlandais élaborent le premier café in vitro

On connaissait déjà la viande de boeuf in vitro, celle de poulet ou encore le foie-gras... On découvre désormais le café de synthèse. Des chercheurs du Centre de recherche technique de Finlande (VTT) viennent d'élaborer le premier café in vitro. Pour cela, les équipes de Heiko Rischer, responsable de la biotechnologie végétale au VTT, se sont appuyées sur les techniques déjà utilisées pour la viande cellulaire.