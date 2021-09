[L'instant tech] Comment Thales rend les cockpits d’hélicoptères interactifs

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Thales Avec sa suite avionique FlytX, Thales espère donner un coup de jeune aux cockpits d'hélicoptères.

« On a relié le monde des interfaces modernes comme l’iPad, à celui de la rigueur de l’aéronautique », résume Marc Duval-Destin. Le directeur Stratégie et Innovation des activités avionique de vol de Thales ne cache pas son enthousiasme. Fruit de 10 années de travaux, la nouvelle suite avionique FlytX s’apprête à prendre son envol. Et à donner un nouveau visage aux hélicoptères, civils et militaires, avec l’interactivité pour maître-mot.

FlytX s’est frotté pour la première fois à un vol réel cet été. Le premier vol d’essai, à bord d’un hélicoptère cabri de Guimbal, a eu lieu au niveau de l'aérodrome d'Aix-Les Milles. La campagne va se poursuivre en 2022 et devrait aboutir à la mise en service de cette suite avionique dès 2023, pour les appareils neufs et existants. Avec pour clients de lancement, VR-Technologies et son futur hélicoptère léger mono turbine (VRT500), ainsi qu’Airbus Helicopters et la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour équiper le Guépard.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]