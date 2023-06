[L'instant tech] Comment NanoXplore conçoit des puces électroniques adaptées au spatial

La souveraineté numérique européenne se joue également dans l’espace, à bord des satellites. Le Centre national d'études spatiales (CNES) et l’Agence spatiale européenne (ESA) l’ont bien compris. Dès 2014, les deux organismes décidaient de donner sa chance à NanoXplore, une jeune société innovante spécialisée dans la conception de microprocesseurs reprogrammables à forte capacité de traitement, appelés FPGA (pour "field programmable gate arrays"). Moins de 10 ans plus tard, cette société basée à Paris et Montpellier (Hérault) sort ses premiers composants destinés à équiper les équipements critiques des satellites, comme leur ordinateur de bord.

Des liens forts avec Thales et Airbus

