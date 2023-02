[L'instant tech] Comment le satellite Euclid va tenter de percer les secrets de la matière et l'énergie noires

«Nous entrons dans une nouvelle ère, où nous allons voir des choses impossibles à voir autrement», assure David Elbaz, directeur scientifique du département Astrophysique du CEA, membre du consortium Euclid. Et les espoirs sont nombreux, ainsi que l’ont évoqué le 21 février à Cannes (Alpes-Maritimes) chez Thales Alenia Space (TAS), maître d’œuvre du satellite, les divers responsables de ce programme piloté par l’Agence spatiale européenne (ESA) au budget de 1,4 milliard d’euros. Son chef de projet, Giuseppe Racca, en résume la dimension scientifique étourdissante : «Le satellite va observer l’expansion de l’univers sur les dernières 10 milliards années, quand les étoiles et les galaxies se sont formées. Sur les six ans de la mission, nous allons scanner 36% du ciel».

Grâce aux équipements embarqués sur le satellite – dont le télescope fourni par Airbus Defence & Space et le module de service de TAS – tous espèrent comprendre les caractéristiques de l’énergie noire et de la matière noire, qui constituent 95% de l’univers, en les explorant au plus près pour sonder leurs interactions avec les galaxies et l’expansion de l’univers. Ils admettent, en confidence, que si ces observations pourraient confirmer des hypothèses émises tout au long de l’histoire de la cosmologie, ils seraient déçus de ne pas découvrir de l’inattendu.

