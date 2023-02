[L'instant tech] Comment le lidar permet de mieux dimensionner de futurs parcs éoliens marins

Remplacer les anémomètres côtiers par des lidars, en mer, pour mieux caractériser les vents marins. Et améliorer le dimensionnement de futurs parcs éoliens offshore. Voici l'objectif du programme lancé par France énergie marine en 2021, pour une durée de 30 mois. Baptisé Powseidom, celui-ci vise à caractériser précisément la ressource en vent ainsi que sa turbulence, qui correspond à des variations imprévisibles et rapides de vitesse et de direction.

Un lidar profilant a été installé dans ce cadre fin 2022 sur l’île de Planier, une ile sans relief au large de Marseille (Bouches-du-Rhône) «où les conditions de vent sont similaires à celles capturées au large, dans les futurs zones d’implantation des parcs éoliens», expose Maxime Thiébaut, chercheur en analyse de données météo-océaniques et responsable du projet. Objectif: constituer, à l’issue de 12 mois de mesures, les toutes premières bases de données méditerranéennes de vent et de turbulence acquises en mer et en continu.

Des parcs éoliens dès 2025 en Méditerranée

