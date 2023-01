[L'instant tech] Comment Airbus repousse les limites de l’assistance au pilotage

Mené en toute discrétion depuis deux ans, l'un des projets les plus ambitieux d'Airbus se dévoile. Jeudi 12 janvier, l’avionneur européen a officialisé l’existence de DragonFly, un programme qui vise à repousser les limites de l’assistance au pilotage d’avions via une batterie de technologies, de l’intelligence artificielle à la reconnaissance vocale, en passant par la collecte massive de données. Démarrées mi-2022, les campagnes d’essais menées avec un A350-1000 continueront en 2023 et livreront leurs premiers résultats dans la foulée. L’Usine Nouvelle est allé à la rencontre de l’équipe chargée de ce démonstrateur qui donne à voir les systèmes de vols de demain, voués à devenir de plus en plus autonomes.

