[L'instant tech] Comment Acwa Robotics traque les fuites des réseaux d’eau potable

C’est en découvrant le décret «fuites» du 27 janvier 2012, incitant les gestionnaires de services d’eau potable à améliorer leurs rendements, que Jean-François Rossi, président et cofondateur (avec Jean-François Guiderdoni) d’Acwa Robotics, s’est interrogé sur la manière d’évaluer l’état des réseaux. L’ingénieur s’aperçoit qu’il n’existe pas de cartographie opérationnelle et que leurs caractéristiques (matériau, taille, diamètre…) ne sont pas documentées.

«A la différence d’un réseau d’assainissement, un réseau d’eau potable est très difficile d’accès et son fonctionnement ne peut être interrompu au risque de priver d’accès à l’eau les usagers. Seul un robot pouvait assurer le diagnostic sous condition de se déplacer en autonomie, de ne pas dégrader la qualité de l’eau, de s’adapter aux linéaires, courbes, pentes et diamètres de canalisations et d’être doté de technologies susceptibles de résister à des conditions extrêmes, immersion, débit, pression…», liste-t-il. Jean-François Rossi décide alors de se pencher sur sa mise au point.

Un enjeu de lutte anti-gaspillage d’eau potable

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]