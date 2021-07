[L'instant tech] Ce robot "zappe" les mauvaises herbes à coups de décharges électriques et d'IA

Laisser tracteurs et pesticides de côté, c’est bien ce que compte faire la société anglaise Small robot company. Avec un trio de machines d’agriculture légères et autonomes, et une intelligence artificielle (IA) pour les superviser, l’entreprise choisit la précision à la débauche de moyens. Deux des robots ont pour l’instant été mis au point: Tom, capable de scanner un champ pour détecter les mauvaises herbes, et commercialisé depuis avril 2021, ainsi que Dick, qui désherbe à coups de décharges électriques. Encore au stade de prototype, il était l'un des cinq déserbeurs n'utilisant pas de produits chimiques présenté à l’édition 2020 du forum international de la robotique agricole.