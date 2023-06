[L'instant tech] Ce robot de Safran et du CEA-List digitalise l’inspection des pièces aéronautiques

Safran et le CEA-List automatisent l’inspection des pièces aéronautiques. Le géant français de l'aéro et le laboratoire de recherche spécialisé sur le numérique ont présenté début juin une machine robotique, commandée par un ordinateur et composée de deux bras qui tournent autour de la pièce afin d’en inspecter la surface sous toutes les facettes. «La pièce est chauffée de quelques degrés pendant une poignée de millisecondes, explique Frédéric Vétil, directeur transformation digitale et industrie 4.0 chez Safran. Quand elle refroidit, la caméra thermique la filme : si une anomalie est présente en surface, elle apparait sur l’image.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]