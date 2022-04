Dans le cadre de sa nouvelle mission d’entreprise « The Joy of Food for Better Life » (le plaisir de l’alimentation pour mieux vivre), le groupe italien Barilla, numéro deux des pâtes sèches et des sauces et leader du pain préemballé avec la marque Harrys en France, donne la priorité à l’innovation – « pour gagner de nouveaux consommateurs » – et au « développement de la croissance valeur des catégories ». Parmi les outils utilisés, le packaging figure en bonne place.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]