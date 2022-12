«L'inflation salariale va suivre la forte hausse des matières premières», observe Fabrice Barthélemy, le patron de Tarkett

Fabricant de revêtements de sol et de surfaces pour les équipements sportifs, Tarkett (12 000 salariés, 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021) doit simultanément composer avec la hausse des prix des matières premières et la poursuite de son adaptation aux enjeux environnementaux. L’industriel français, qui réalise 50% de son activité en Amérique du Nord et environ 30% en Europe, a par ailleurs lancé en octobre un nouveau plan stratégique, Impact 2027, consacré à la simplification de son expérience clients. Fabrice Barthélemy, président du directoire de Tarkett, répond aux questions de L’Usine Nouvelle.