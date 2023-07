L'inflation rassure, le S&P et le Nasdaq au plus haut depuis 15 mois

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 260,86 points, soit 0,76%, à 34.522,28 points.

Le Standard & Poor's 500 (+0,86%) et le Nasdaq Composite (+1,17%) évoluent au plus haut depuis avril 2022, à 4.477,57 et 13.921,085 points respectivement.

Les prix à la consommation ont enregistré en juin leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans tandis que l'inflation sous-jacente, c'est à dire hors alimentation et énergie, a ralenti à 4,8%, contre 5,3% en mai et 5% pour le consensus Reuters.

Après une hausse de taux d'intérêt attendue dans deux semaines, les marchés voient désormais à 26% seulement la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d'un quart de point en novembre, contre 34% avant la publication des données.

"L'inflation est meilleure que prévu, tant au niveau global qu'en sous-jacent. Les implications politiques sont claires, la Fed est à la fin ou proche de la fin de ce cycle de hausse des taux", a déclaré Art Hogan, stratège chez B Riley Wealth.

Les statistiques de l'inflation américaine sont saluées sur le marché des bons du Trésor, les rendements de référence creusant leurs pertes. Celui des titres à deux ans chute de 13 points de base à 4,76%.

L'indice S&P des valeurs technologiques progresse de 1,15% et parmi les poids lourds du secteur, Microsoft, Amazon et Tesla ont progressé de 1,20% à 1,52%.

