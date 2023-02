L'inflation ralentit plus fortement que prévu en zone euro mais reste élevée, à 8,5%

La hausse des prix avait été de 9,2% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient à 9,0% le mois dernier.

Sur un mois, l'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) a baissé de 0,4%, comme en décembre, a précisé l'institut européen de la statistique.

Si, sur un an, les prix de l'énergie continuent de connaître la progression la plus forte (+17,2%), ils subissent un ralentissement de plus en plus marqué puisque leur hausse avait été de 25,5% en décembre après avoir culminé à 41,5% en octobre.

A l'inverse, l'inflation dans la catégorie "alimentation, alcool et tabac" accélère à 14,1% après 13,8% en décembre.

Le taux d'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés, le plus surveillé par la Banque centrale européenne (BCE), a atteint 7,0% sur un an après 6,9% en décembre.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en outre l'alcool et le tabac, est stable à 5,2%.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)