L'inflation plombe l'activité en zone euro

L'indice d'activité PMI composite, considéré comme un bon baromètre de l'état de santé de l'économie, a baissé à 49,9 en juillet, son plus bas niveau depuis 17 mois, contre 52,0 en juin. La première estimation le donnait à 49,4.

"Les perspectives économiques de la zone euro se sont assombries au début du troisième trimestre, les dernières données PMI signalant en effet un recul du PIB en juillet", a déclaré Chris Williamson chez S&P Global.

"L’inflation galopante, la hausse des taux d’intérêt et les inquiétudes relatives aux approvisionnements – en énergie notamment – ont entraîné les plus importantes baisses de l’activité et de la demande observées depuis près de dix ans (en excluant celles enregistrées pendant les mois de confinement sanitaire)", a ajouté l'économiste.

Le seul indice PMI des services a atteint 51,2 contre 53,0 le mois précédent, au-dessus de la première estimation à 50,6.

Bien que la hausse des prix se soit calmée, elle est restée forte, et l'indice des nouvelles commandes est passé de 50 à 47,6, un plus bas depuis novembre 2020.

