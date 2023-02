«L'inflation n'a pas d'impact majeur sur les productions cosmétiques», note Emmanuel Guichard, délégué général de la Febea

L'Usine Nouvelle - Le secteur des cosmétiques a affiché des résultats record à l’exportation en 2022. Quel est, pour vous, le meilleur indicateur de progression ?

Emmanuel Guichard - Il y a en réalité deux chiffres dont je suis fier. D’abord le secteur affiche plus de 3 milliards d’euros de croissance en un an, malgré les difficultés de production. L’année 2022 a été hyper compliquée mais nous avons produit plus. Le second chiffre c’est que plus de deux tiers de la production est exportée. Le secteur produit de moins en moins pour le marché français : c’est une machine à exporter et à réduire le déficit français.

[...]