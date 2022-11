L'inflation en Espagne au plus bas depuis janvier

L'inflation IPCH est ressortie en hausse de 6,6% sur un an, montrent les chiffres préliminaires. Le consensus Reuters donnait un chiffre de 7,5% après +7,3% le mois précédent.

La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'établit à 6,8% sur un an, après 7,3% en octobre, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 7,4%.

Ces données alimentent l'espoir d'un ralentissement des prix à l'échelle de la zone euro.

Néanmoins, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré lundi que l'inflation n'avait pas atteint son plus haut niveau et qu'elle risquait même d'être encore plus élevée que prévu, gardant toutes les options ouvertes en matière de hausses de taux.

