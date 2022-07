L'inflation devrait encore augmenter à court et long termes, montre une enquête de la BCE

Alors que l'inflation a atteint un record à 8,6% en juin, la BCE a relevé jeudi 21 juillet ses taux d'intérêt de 50 points de base, un tour de vis monétaire plus important que prévu, et elle prévoit de nouvelles hausses dans les mois à venir. La hausse des prix à la consommation est désormais attendue à 7,3% cette année, soit plus que les 6% prévus il y a trois mois, et à 3,6% en 2023, contre 2,4% estimé précédemment, montre l'enquête trimestrielle auprès des prévisionnistes professionnels réalisée par la BCE.

L'enquête, qui nourrit les débats au sein de l'institution sur sa politique monétaire, montre également que la prévision de hausse des prix à plus long terme est de 2,2%, contre 2,1% auparavant. Même la prévision d'inflation de base est relevée, passant de 1,9% à 2,2%.

Risque de récession

Après avoir soutenu pendant des mois que l'inflation élevée serait transitoire et longuement maintenu sa politique très accommodante, la BCE reste à la traîne de plusieurs autres grandes banques centrales malgré le resserrement monétaire opéré jeudi.

Les retombées de la guerre en Ukraine pèsent toutefois sur la croissance et l'éventuel arrêt des livraisons de gaz cet hiver risque de plonger l'économie du bloc monétaire dans la récession.

L'enquête de la BCE prévoit désormais une croissance de 2,8% cette année et 1,5% l'an prochain. Il y a trois mois, la même enquête donnait des prévisions de PIB à 2,9% en 2022 et 2,3% en 2023.

Avec Reuters (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)