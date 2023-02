L’inflation a fait fondre la trésorerie de Michelin en 2022

Michelin a évolué dans un paysage clair-obscur en 2022. Malgré des ventes et un résultat net en progression, le fabricant de pneumatiques a subi durement l'impact de la crise inflationniste. Lundi 13 février, à la publication de ses résultats annuels, l'entreprise a fait état d'un cash-flow libre structurel de 378 millions d'euros alors que le groupe avait dit viser 700 millions d'euros en octobre 2022.

À fin décembre 2022, le cash-flow libre était quant à lui négatif de 180 millions d'euros contre un montant positif de 1,357 milliard un an plus tôt. Une dégringolade spectaculaire qui s'explique par l'inflation des matières premières, de l'énergie et des charges liées à la main-d'oeuvre. Ces postes de dépenses ont généré un coût record de 2,7 milliards d'euros en 2022, un peu au-delà de la prévision de Michelin qui avait prévu entre 2,5 et 2,6 milliards.

Le pneumaticien a également souffert des pertes de volumes liées à l'arrêt de ses opérations en Russie et à la recrudescence du Covid-19 en Chine. Il faut ajouter à cela la guerre en Ukraine qui a perturbé l'activité de plusieurs usines françaises du groupe. En Russie, Michelin indique dans un communiqué qu'il continue de travailler «sur différents scénarios de désengagement, y compris la cession à tiers». Le processus de recherche et de négociation avec un acheteur local prend plus de temps que prévu initialement et est toujours en cours, a ajouté le groupe.

Michelin retrouve son niveau d'avant-crise

«Notre groupe a montré la résilience de son modèle économique», s'est malgré tout félicité Florent Menegaux, PDG de Michelin, lors d'une conférence avec les analystes financiers. Le groupe a pu limiter l'impact de l'inflation en augmentant ses prix. Le chiffre d'affaires a ainsi augmenté de 20,2% à 28,6 milliards d'euros, au-delà de son niveau de 2019. Et le groupe a atteint un résultat d'exploitation de son activité principale de 3,4 milliards d'euros, au-delà de son objectif de 3,2 milliards d'euros.

Pour 2023, Michelin prévoit - sur la base d'un scénario de demande stable du marché - un résultat opérationnel de son activité principale à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 milliard d'euros. «Nous prenons une position prudente en ce début d'année», a commenté Florent Menegaux.

Avec Reuters (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)