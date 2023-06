L’inépuisable succès de TSMC, inquiétudes pour le site Bosch de Rodez… Le Top/Flop de la semaine

Top : TSMC continue de dominer le marché de la fonderie de puces

Malgré les efforts de ses concurrents Samsung, SMIC ou Intel, TSMC domine toujours le marché de la fonderie de puces, soit la fabrication en sous-traitance de circuits conçus par les clients. Sa part de marché est passée de 60,7% au premier trimestre 2022 à 64,5% un an plus tard et il a limité sa perte de chiffre d’affaires à 5% bien que le marché ait plongé de 11% en variation annuelle au premier trimestre 2023. Sa marge d’exploitation de 45,5% au premier trimestre 2023 fait de lui le fondeur le plus rentable et il bénéficie d’un large portefeuille de clients.

Flop : La diversification dans l'hydrogène du site de rodez en suspens

La décision est tombée le 21 juin. Bosch a décidé de suspendre, «probablement pendant plusieurs années», le projet de transition de son site industriel de Rodez (Aveyron), spécialisé dans la fabrication de composants pour les moteurs diesel, vers des productions en lien avec le transport routier réfrigéré à hydrogène. En effet, le site devait industrialiser un nouveau système d'alimentation en énergie électrique fonctionnant à l'hydrogène à destination des groupes frigorifiques qui équipent les semi-remorques du transport routier à température dirigée. La raison invoquée par la direction ? Le manque de maturité du marché de l’hydrogène. Cet arbitrage inquiète les salariés du site car «c'était la principale piste de diversification engagée par le groupe allemand pour assurer une transition pérenne», selon Pascal Raffanel, délégué syndical CFE-CGC chez Bosch et élu au CSE.