[L'industriel de l'année] Jean-Marc Chéry, une vision d'avance à la tête de STMicroelectronics

Jamais STMicroelectronics n’a été en aussi bonne forme. Sous la direction de Jean-Marc Chéry, le fabricant franco-italien de puces a doublé son chiffre d’affaires en 2021, à 12,8 milliards de dollars, et ambitionne de dépasser 20 milliards de dollars aux alentours de 2026. La profitabilité affiche une amélioration tout aussi impressionnante.

Ce beau résultat, le président du directoire et directeur général le doit en grande partie au travail d’assainissement de son prédécesseur, Carlo Bozotti. Malgré les difficultés causées par l’effondrement du client Nokia dans les mobiles, ce dernier a eu la clairvoyance de ne pas couper dans les dépenses de R & D et de conserver les compétences dans les capteurs d’images et les circuits numériques avancés. Par chance, Apple a peu à peu remplacé Nokia jusqu’à devenir le plus gros client de STMicroelectronics avec 20 % du chiffre d’affaires en 2021.

