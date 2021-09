L'industrie tire parti du plan de relance, pluie de commandes pour Alstom, un nouveau port pour Calais... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © GIL Event Plusieurs ministres se sont rendus au salon Global Industrie pour soutenir le secteur.

L'industrie dopée par le plan de relance

Un an après les débuts du plan France Relance, 8 800 entreprises de l'industrie ont perçu 2,9 milliards d'euros de subventions publiques, permettant de générer 11,7 milliards d’euros d’investissement productif. Le Premier ministre Jean Castex a fait le déplacement à Lyon pour soutenir le secteur à l'occasion du salon Global Industrie, où les enjeux environnementaux prennent d'ailleurs doucement leur place.

Alstom multiplie les contrats

Le géant du ferroviaire Alstom vient de remporter un contrat de 500 millions d’euros en Allemagne, tandis que les premiers monorails ont été livrés à l'Egypte mercredi 8 septembre. Le carnet de commandes du groupe français ne cesse de se remplir : il va également vendre 150 trains régionaux à Trenitalia, 100 au Danemark, et tirera profit d'un projet ferroviaire interurbain au Mexique.

Calais inaugure son nouveau port

Livrée en mai 2021, l'extension du port de Calais (Pas-de-Calais) a été officiellement inaugurée jeudi 9 septembre. Après six années de travaux et un investissement de 863 millions d'euros, le quatrième port de marchandises français espère atteindre un fret de près de 3 millions de camions d'ici 2030, ce qui représenterait une croissance de 40%.

La viande bio a le vent en poupe

Malgré la pandémie, la production de viande bio a atteint près de 60 000 tonnes en 2020, soit deux fois plus qu'il y a cinq ans. La filière compte désormais sur la loi Egalim 2 et la loi climat et résilience pour accélérer sa croissance, notamment car elle impose 20% de produits bio et/ou locaux dans les cantines françaises d'ici à 2025.

Seqens allie souveraineté industrielle et décarbonation

Le géant français de la chimie fine pharmaceutique Seqens vient d'inaugurer un laboratoire de contrôle qualité à Roussillon (Isère). C’est à proximité immédiate que sera implanté l’un des projets phares de la reconquête de la souveraineté sanitaire en France : la construction d’une unité de paracétamol. Une usine à 100 millions d'euros, qui a pour ambition de limiter au maximum les émissions de CO2.

L'Islande prête à capter le CO2 dans l'air

La société suisse Climeworks a officiellement inauguré le 8 septembre sa première usine de captage de carbone directement dans l’air, située en Islande. Baptisée Orca et alimentée à l'énergie géothermale, elle devra capter 4 000 tonnes de CO2 par an. Les promoteurs espèrent que ce passage à l'échelle industrielle ôtera les doutes face à cette technologie.

Provepharm Life Solutions lève 120 millions

Le laboratoire pharmaceutique indépendant Provepharm Life Solutions, à l’origine d’un procédé innovant de synthèse du bleu de méthylène, va conforter ses installations à Marseille (Bouches-du-Rhône) d’ici 2024-2025. Des investissements rendus possibles par une levée de fonds de 120 millions d'euros.