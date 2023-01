L'industrie recrute, Chemours investit dans l'Oise, méga-contrat pour Vinci... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Des projets de recrutements en hausse dans l'industrie en 2023

L'industrie a de beaux jours devant elle. Les 100 plus gros recruteurs interrogés par L'Usine Nouvelle en décembre prévoient 180 000 embauches en 2023, contre 165 000 en 2022 et 169 000 en 2020, avant le début de la pandémie de Covid-19. La SNCF caracole en tête du classement, avec 21 000 recrutements envisagés, devant LVMH (15 200) et Vinci (14 500). Alors que l’inflation a remis les attentes salariales au premier plan, 87% des entreprises se disent prêtes à augmenter le salaire d’embauche pour trouver la perle rare.

Chemours investit 186 millions d’euros dans l’Oise

Le chimiste américain Chemours va investir environ 186 millions d’euros sur son site de Villers-Saint-Paul, dans l’Oise, afin d'y produire des membranes essentielles pour les applications de l’hydrogène bas carbone, comme dans l’électrolyse de l’eau ou les piles à combustible. Edifiés d'ici au début de l'année 2025, les deux bâtiments devraient s'accompagner de 80 créations de postes.

Un giga contrat pour Vinci

Via sa filiale Cobra IS et en partenariat avec Siemens Energy, Vinci vient de remporter un contrat d’une valeur d’environ 4 milliards d’euros pour la conception, la construction et l’installation de deux plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne au large de l’Allemagne. Mis en service à partir de 2029, ces parcs éoliens auront une capacité de 4 gigawatts, de quoi alimenter une ville de 4 millions d’habitants comme Berlin.

500 millions d'euros pour les deeptechs

Pour parvenir à atteindre son objectif de 500 nouvelles deeptechs par an d'ici 2030, le gouvernement met la main au portefeuille. Une enveloppe de 500 millions d'euros supplémentaires sera débloquée dans le cadre du plan France 2030 et de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR). Dans le détail, 275 millions d'euros sont dédiés à la valorisation des travaux issus de la recherche et des programmes de recherche thématiques (PEPR), 160 millions d'euros sont destinés à la mise en place de 25 pôles universitaires d'innovation (PUI) et 65 millions d'euros visent à renforcer les actions déjà mises en place.

Un nouveau départ pour l'usine Ferropem de La Léchère

Swiss Steel Group, la maison-mère de l'aciériste Ugitech, a annoncé mardi 10 janvier avoir conclu un accord avec Ferroglobe concernant la cession de l’usine Ferropem de Château-Feuillet, à La Léchère (Savoie). Spécialisé dans la production de silicium jusqu'au licenciement de ses 220 salariés en avril dernier, le site pourrait devenir la première «aciérie circulaire» de la planète.

Nexans investit 40 millions en Saône-et-Loire

En investissant 40 millions d’euros son site d’Autun (Saône-et-Loire), le groupe Nexans pérennise l’emploi et poursuit la transformation d’une usine déjà présentée comme une vitrine du groupe dans le domaine de l’industrie 4.0. Spécialisée dans la production de câbles électriques destinés aux bâtiments, elle intégrera de nouvelles technologies pour renforcer son engagement dans l’économie circulaire et la réduction de son empreinte carbone.

EuroAPI injecte 40 millions dans son usine de Seine-Maritime

Le sous-traitant pharmaceutique EuroAPI, ancienne division chimique de Sanofi, annonce un projet de 40 millions d’euros pour son usine de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. L’investissement renforcera de 60% les capacités du site, le seul en Europe à produire de la vitamine B12, et permettra aussi de se passer de nitrites, de réduire les déchets et de diminuer de 50% la consommation d’eau dans le procédé de fabrication.