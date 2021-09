L’industrie pharmaceutique multiple les embauches en France et cible les jeunes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PETER GUMASKAS - Sanofi Avec l'accélération de la production de médicaments biotechnologiques, l'industrie pharmaceutique a besoin de compétences en nouvelles technologies.

C’est l’un des rares secteurs industriels à avoir accru ses effectifs pendant la crise sanitaire. En 2020, l’industrie pharmaceutique a embauché 11 380 salariés, dont la moitié en CDI, pour atteindre un total de 99 310 en France. Ce qui marque une progression de 0,5% sur un an, quand l’ensemble de l’industrie a diminué la voilure de 1,2% l’an dernier, selon une présentation des Entreprises du médicament (Leem), jeudi 30 septembre.

Michael Danon, président de la commission emploi du Leem, anticipe une progression « similaire en 2021 et des perspectives fortes après, notamment en raison de la pyramide des âges dans [le] secteur ». Actuellement, 35% des effectifs ont plus de 50 ans. La pharma cible ainsi avant tout les jeunes pour rééquilibrer. Sur les 11 380 embauches de 2020, près de 55% ont concerné des personnes de moins de 35 ans, et 16% de moins de 26 ans.

Montée en puissance de la bioproduction

